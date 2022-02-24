Zeytinburnu Belediye Başkanlığı zabıta alımı başvurusu ne zaman? Zabıta alımı başvuru şartları neler?

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesine 42 zabıta memuru alınacak. Başvuru şartları ve başvurunun ne zaman yapılacağı belli oldu. Atamalar, KPSS'de en yüksek puanlı adaydan başlayarak yapılacak. Adaylar sözlü ve uygulamalı sınavdan geçecek. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacak. İşte zabıta alımı hakkında merak edilenler...

ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar başvuru formlarını doğru bir şekilde dolduracak ve talep edilen belgelerle beraber 04/04/2022’den 08/04/2022 mesai bitimine kadar r (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecek.

Başvuruları kabul edilip sınava girecek olan adaylar, Belediye tarafından düzenlenen ve adayların kimlik

bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Zeytinburnu Belediyesi

resmi internet sayfasından alacak. Bu belge sınava girişte ibraz edilecek. Sınava katılma hakkı elde edemeyenlere geri bildirimde bulunulmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara

sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına

gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle

ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde, Önlisans 2020 KPSSP93 türünde Kamu Personeli

Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen

asgari KPSS puanını almış olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye

Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına

başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak

kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1

metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo

tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun

nitelik kısmında belirtilen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3- BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLEN BELGELER NELERDİR?

Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet sayfasından

www.zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden temin edilecektir.) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden

alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik

edilebilir) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı, 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır), Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

belediyemizce tasdik edilebilir)

Başvuru formuna ulaşmak için, 'https://zeytinburnu.istanbul/wp-content/uploads/2022/02/Zabita_memuru_alimi_basvuru_formu.pdf' adresine erişim sağlayınız. Başvuruyla alakalı detayları ise, 'https://zeytinburnu.istanbul/wp-content/uploads/2022/02/Zabita_memuru_alimi_ilana_metni.pdf' adresinden edinebilirsiniz.

