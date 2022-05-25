HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zeytinburnu'nda araç sahibini şaşırtan hırsızlık! Saniyeler içinde kayıplara karıştı

Zeytinburnu'nda araç sahibini şaşırtan hırsızlık! Saniyeler içinde kayıplara karıştı

25.05.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda sahibinin çalıştırırken zorlandığı araç saniyeler içinde çalındı. Şaşkına çeviren hırsızlık anı saniye saniye görüntülenirken araç sahibi, ''Arabayı tek marşla çalıştırıp götürüyor. Demek ki çok profesyoneller. Aracın iki anahtarı da bende. Anahtarı yedekleme gibi bir ihtimali yok. Hırsızlar için demek ki çok normal bir şey. İki, üç seferde marş alıyordu. Ben bile o kadar saniye içerisinde kendi aracımı çalıştıramıyorum. Ortalama 10 saniye içinde arabayı çalıştırıp götürdü'' dedi

Zeytinburnu'nda araç sahibini şaşırtan hırsızlık! Saniyeler içinde kayıplara karıştı

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförlüğü yapan Ahmet Turşin, 34 SDN 86 plakalı 1994 model otomobilini sokak üzerine park etti. Sabah erkenden işe gitmek için evden çıkan Turşin, aracını park ettiği yerde bulamayınca yakındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine baktığında aracının dakikalar önce çalındığını gördü. Güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvuran Turşin, otomobilinin bulunmasını bekliyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli, kaldırımda yürüyerek etrafı kolaçan ediyor. Park halindeki otomobilin yanına giden şüpheli, aracın kapısını kolayca açıyor. Kimsenin kendisine bakmadığından emin olan şüpheli otomobile biniyor. Şahıs, saniyeler içinde otomobili çalıştırarak olay yerinden uzaklaşıyor.

“ANAHTAR VARMIŞ GİBİ ÇALIŞTIRIP GİDİYOR”

İşe gitmek için erken kalktığını söyleyen otomobil sahibi Ahmet Turşin, “Normalde 5’te aracı teslim alıyorum. Saat 4’te olay gerçekleşiyor. Ben evimden çıkıyorum, aracımın yanından geçerken aracım yoktu. Sonra arkadaşın kamerasından seyrediyoruz. Olayı 1,5 dakika içerisinde sanki anahtar varmış gibi çalıştırıp gidiyor” dedi.

Screenshot_12

''DEMEK Kİ ÇOK PROFESYONELLER''

O kadar kısa sürede kendi arabasını çalıştıramadığını söyleyen Turşin, “Şahıs ilk başta sokaktan geçiyor, yukarıya kadar gidiyor. Etrafa bakıyor. Tek kişi olduğunu tahmin ediyorum. Sonra tekrar geliyor. Burada kapıyı açıyor. Arabayı tek marşla çalıştırıp götürüyor. Demek ki çok profesyoneller yani. Aracın iki anahtarı da bende. Anahtarı yedekleme gibi bir ihtimali yok. Hırsızlar için demek ki çok normal bir şey. Aracın bir de arızası vardı. İki, üç seferde marş alıyordu. Ben bile o kadar saniye içerisinde kendi aracımı çalıştıramıyorum. Ortalama 10 saniye içerisinde arabayı çalıştırıp götürüyor” diye konuştu.

Screenshot_10

“KENDİ ARACIMI ÇALIŞTIRMAM 2 DAKİKA SÜRÜYOR”

Otomobilinin en kısa sürede bulunmasını isteyen Turşin, “Bakıldığında normal şartlarda ben kendi aracımı anahtarım ile açmam ve binmem iki dakika sürüyor. Bu arkadaşın buraya gelip, aracı tespit edip, kapıyı açıp, tekrardan marşa basması 1 dakika içerisinde gerçekleştiriyor. Üzücü bir olay. Şikâyetçi oldum. Bekliyoruz şu anda. Hemen hemen 30 saat oldu. İnşallah en kısa zamanda çıkacak, bulunacak. Temennimiz odur. Şaşırdığım konu 10 saniye içinde arabanın çalıştırılıp ve tek manevrada buradan çıkması çok enteresan” ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
40 bin TL için öldürmüş! 'Kan lekeleri çıkmayınca aracı yaktım'40 bin TL için öldürmüş! 'Kan lekeleri çıkmayınca aracı yaktım'
Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Türkiye’de Anadolu leoparı tekrar görünmeye başladı!Türkiye’de Anadolu leoparı tekrar görünmeye başladı!
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Korkunç görüntü! Bodrum katından 200 ceset çıkarıldı

Korkunç görüntü! Bodrum katından 200 ceset çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.