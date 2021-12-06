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Zeytinburnu'nda dehşete düşüren anlar! Afganistan uyruklu kişilerin satırlı bıçaklı kavgası kamerada

06.12.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu kişilerden oluşan bir grup, tekstil atölyesinde çalışan bir kişiye satır ve bıçaklarla saldırdı. Tekstil işçisinin yaralandığı kavga anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Zeytinburnu'nda dehşete düşüren anlar! Afganistan uyruklu kişilerin satırlı bıçaklı kavgası kamerada

Olay, geçen Cuma saat 17.30 sıralarında, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; tekstil atölyesinde çalışan Afganistan uyruklu kişi ile aralarında husumet olduğu öğrenilen yine Afganistan uyruklu kişilerden oluşan bir grup, tekstil atölyesinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekstil atölyesindeki çalışanlar da kavgaya dahil oldu. İki grup birbirlerine satır ve bıçaklarla saldırdı.

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Kavgayı gören çevredeki esnafların müdahalesi ile iki grup sakinleştirildi. Kavgada, tekstil atölyesinde çalışan bir kişi aldığı satır ve bıçak darbeleriyle vücudunun birçok yerinden yaralandı. Afganistan uyruklu kişi, kanlar içerisinde uzun süre kaldırımın üzerine yatarak ambulansın gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan kavga anları, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerine çıkan tartışmanın, tekstil atölyesinde çalışanların dahil olması ile kavgaya dönüştüğü görülüyor. Tekstil atölyesinden çıkan bir kadın, iki grubu ayırmak isterken kavganın ortasında kalarak yaralanmaktan son anda kurtuluyor.

Muhammet Hakkı, "Geçen Cuma günü, burada bir kavga oldu. İki grup Afgan tartıştı. Biz de kavgayı görünce kalktık, araya girdik. Araya girdiğimize pişman olduk. Birbirlerine satırlarla saldırdılar. Bir tanesi yerde yatıyordu. Kafası, boynu ve kolunda kesikler vardı. Orada durumu kötüydü ama bildiğimiz kadarıyla şu an iyi" dedi.

DHA

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