Zeytinburnu'nda doğal gaz patlaması! 3 araç alev alev yandı

Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi. Patlama sonrası tutuşan 3 araç alev alev yandı. Yolda çukur oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
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