HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytinburnu'nda doğal gaz patlaması! 3 araç alev alev yandı

Zeytinburnu'nda doğal gaz patlaması! 3 araç alev alev yandı

27.01.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi. Patlama sonrası tutuşan 3 araç alev alev yandı. Yolda çukur oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnu'nda doğal gaz patlaması! 3 araç alev alev yandı

Zeytinburnu'nda meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 araç zarar gördü. İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken çalışmalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı?Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı?
ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!
Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değilizKemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değiliz
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu doğal gaz

En Çok Okunan Haberler

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

İzmir'den şaşırtan görüntü: Lapa lapa kar yağdı!

İzmir'den şaşırtan görüntü: Lapa lapa kar yağdı!

Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor...

Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor...

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.