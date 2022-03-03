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Zeytinburnu'nda husumetlisini yaralayan Afgan silahla vurularak öldürüldü

03.03.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu’nda husumetli olduğu kişiye sokak ortasında ateş açarak yaralayan Afganistan uyruklu şahıs olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra ise kurşun sıktığı Afgan gençlerin yakınları tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Saldırganların şüpheli şahsı takip edip olay yerine geldikleri ve sonrasında kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Nuripaşa İsa Yusuf Alptekin Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 17.00’de yaşanan olayda Afganistan uyruklu bir şahıs cadde üzerindeki husumetlisine yaklaşarak 3 el ateş edip olay yerinden kaçmıştı.

Olayın devamında ise husumetlisine kurşun yağdıran şahıs, Nuripaşa Mahallesi 67/3 Sokağa geldi. Sokak içerisinde yürüyen şahıs, kurşun sıktığı Afgan gençlerin yakınları tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı şahsı kontrol etti. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

KAÇIŞI KAMERALARA YANSIDI

Zeytinburnu’nda yaşanan silahlı saldırı öncesinde şüpheli şahısların gelişi ve kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gündüz kurşun yağdıran şahsın minibüsten inerek sokakta yürümeye başladığı ve sonrasında ise kaçışmaların yaşandığı görülüyor.

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Zeytinburnu
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