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Zeytinburnu’nda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 10:06 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İşyerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

DHA

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