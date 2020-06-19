Zeytinburnu’nda korkutan yangın

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpa\u015fa Caddesi'nde buluna i\u015f yerinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \n\u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. \n\u0130\u015fyerinden yo\u011fun duman \u00e7\u0131karken ekiplerin yang\u0131na m\u00fcdahalesi devam ediyor. \nDHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Adana'da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi! Nesli t\u00fckenme tehlikesindeNe yapt\u0131larsa olmad\u0131! En sonunda intihardan b\u00f6yle vazge\u00e7tiAskere giden i\u015f\u00e7i k\u0131dem tazminat\u0131 alabilir mi?