Zeytinburnu'ndaki silahlı çatışma kamerada! Sokak ortasında defalarca ateş ettiler

Olay, saat 23.00 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 15. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, önceden husumetli olan iki grup çay ocağında otururken aralarında sözlü tartışma başladı. Edinilen bilgiye göre, tartışmada taraflar anlaşamayınca silahlar çekildi. Yaşanan silahlı çatışmada kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Silahlı çatışma bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların çay ocağında tartıştığı görülüyor. Taraflar bir anda silahlarına sarılarak ardı ardına kurşun sıkıyor. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken diğer şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.

İHA

