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Zeytinburnu'da rehin alma

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:10 | Son Güncelleme

Hasta babasını rehin alarak çevreye pompalı tüfekle ateş açan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, alzaymır hastası olduğu belirtilen babasını rehin alarak çevreye tüfekle ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nuripaşa Mahallesi'nde, S.D. (37), alzaymır hastası babasını rehin alarak, pompalı tüfekle çıktığı balkondan etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

Polis, ikna çalışmalarından sonuç alamayınca eve girerek, madde bağımlısı olduğu öne sürülen S.D'yi yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı.

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rehin alma Zeytinburnu

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