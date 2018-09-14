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Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 02:26 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda kavga sırasında bıçaklanan Afganistan uyruklu genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 29. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Afganistan uyruklu Feridun Muhammedi (20) boğazı ve vücudunun bazı yerlerinden bıçaklandı. Kavgaya karışan kişiler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından öldüğü belirlenen Muhammedi'nin cesedi morga gönderildi.

Polis ekipleri ise sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde delil çalışması yapıp incelemelerde bulundu.

Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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