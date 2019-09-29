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Zeytinburnu'nda cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Tartıştığı arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda gece bir eğlence mekanında eğlendikten sonra tartıştığı arkadaşını sabah evinin önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde Ruhi P. ile arkadaşı Levent Taş bir eğlence mekanında buluştu. Birlikte eğlenen ikili bir süre sonra ayrıldılar.

İddiaya göre gece boyunca telefon mesajı üzerinden tartışan arkadaşlardan Ruhi P. sabah 10.45'te Taş'ın Veliefendi Mahallesi 270 sokaktaki evine gidip kendisini aşağıya çağırdı. Silahla aşağı inen Taş, iki el ateş etti. Ruhi P. de yanındaki bıçakla Taş'ı göğsünden birkaç kez bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağır yaralanan Taş için sağlık ekibi çağırdı. Taş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sırasında hayatını kaybetti.

Polis, yaptığı araştırmanın ardından şüpheli Ruhi P'yi suç aleti bıçakla yakaladı.

Olay yerindeki tabanca ile 2 boş kovan incelemeye alındı.

Cenaze Adli Tıp Kurumu götürülürken, gözaltına alınan şüphelinin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemi sürüyor.

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cinayet Levent Taş Zeytinburnu Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü

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