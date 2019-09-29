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ZEYTİNBURNU'NDAKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA (Ek görüntülerle Geniş haber) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:24 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda dün akşam bir eğlence mekanında tartışan iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini öldürmesiyle sonuçlandı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) ZEYTİNBURNU'nda dün akşam bir eğlence mekanında tartışan iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini öldürmesiyle sonuçlandı. Cinayet anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 24.Aralık sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün akşam bir eğlence mekanında eğlenen Levent Taş ile Ruhi Polat henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı. İddialara göre Levent Taş bugün saat 11.00 sıralarında Ruhi Polat'ın evinin önüne gitti ve mesaj atıp aşağıya çağırdı. Levent Taş aşağıya inen Ruhi Polat'a silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar Ruhi Polat'a isabet etmezken, Ruhi Polat evden getirdiği bıçakla Levent Taş'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Levent Taş olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Ruhi Polat'ı gözaltına aldı. Öte yandan Levent Taş'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Ruhi Polat'ın kayınpederi Serdar Meriçli, "Ben akşam ne oldu bilmiyorum. Sabah balkonda çay içiyordum. Arabayla buraya geldi. Ama telefonu durmuyor Ruhi'yi devamlı rahatsız ediyor, 'gel' diyordu. Saat 11.00'a geliyordu. Giyindi gitti. Gitme diyeceğim, diyemedim. Sonra aşağıya indi, arabadaydı o. 'gel konuşalım' diyor. Arabadan silah çekti. Sonra arabadan indikten sonra iki üç el ateş etti. O zaman Ruhi döndü, elinde bıçak varmış ben görmedim. İki üç tane vurdu, sonra yere düştü kaldı. Bir daha kalkamadı. Vuran damadım." dedi.
Levent Taş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürerken, Ruhi Polat yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ANI GÜVENLİKİ KAMERASINDA
Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Levent Taş'ın Ruhi Polat'a ateş etmesi, daha sonrada Polat'ın cebinden bıçağı çıkartarak Taş'a defalarca saplaması görülüyor. İkili arasındaki boğuşma da kameraya yansıyor. Öte yandan cinayetin hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntüde vatandaşlar olay yerine geldiğinde Polat'ın da orada olduğu görülüyor.

Ek görüntü:
------------
-Güvenlik kamerası
-olay anı
-Ateş etme kavga ve bıçaklama
-Cep telefonu
-Cenazenin görüntüsü
-Polat'ın beklerkenki görüntüsü (görüntülerde en solda siyah kazaklı)
-Taş'ın cesikalık fotoğrafı

Görüntü Dökümü:
---------------
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Serdar Meriçli Röp
-Cenazenin götürülüşü
-Genel ve detaylar

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