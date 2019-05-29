Zihinsel engelli öğrenciye istismara, 22,5 yıl hapis istemi

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da bir ortaokulda kaynaştırma öğrencisi olan yüzde 20 zihinsel engelli Y.A.'ya (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla temizlik görevlisi M.T.K. (24) hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 22 Şubat 2018'de merkez Aziziye ilçesindeki bir ortaokulda meydana geldi. Sabahları rehabilitasyon merkezine öğlenden sonra ise okula giden kaynaştırma öğrencisi Y.A., akşam eve dönünce annesine istismar olayını anlattı. Bunun üzerine anne N.Y., polise giderek şikâyetçi oldu. Kızının eve geldiğinde bacaklarının ağrıdığını ve oturamadığını söylemesi üzerine kıyafetlerini çıkararak kontrol ettiğini belirten anne N.Y., "Kızımın genital bölgesine yakın yerde diş izine benzer yoğun kızarıklık vardı. Kızımla bu olayı konuştum. O da okulda paspas işi yapan erkek kişinin tuvalete girdiği esnada arkadan gelerek saldırdığını anlattı. Bu kişi daha sonra kızıma 'yarın okula gelme' demiş. Şikâyetçiyim" diye konuştu. Temizlik görevlisi M.T.K. gözaltına alındı.

M.T.K. ifadesinde "Dördüncü katın temizliğinde sorumluyum. Ne mağdurun ne de başka bir kız öğrencinin peşinden tuvalete giderek, cinsel istismarda bulunmadım. Psikolojim alt üst oldu. Bana iftira atan Y.A.'dan şikayetçiyim, suçsuzum" dedi. Sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T.K. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME BAŞKANI SALONU BOŞALTTIRDI

Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık M.T.K. katılmazken, avukatı geldi. Annesi N.Y. ile birlikte duruşmaya gelen mağdur Y.A. ile mahkeme başkanı, kısa süreli sohbet etti. Mahkeme başkanı daha sonra, mağdurun rahat olması için duruşma salonunu boşalttı. Y.A. ifadesinde M.T.K.'nin kendisine okulun arka kısmındaki bahçede istismarda bulunduğunu söyledi. Gösterilen fotoğraflardan sanığı teşhis etti.

Anne N.Y. ise kızının söylemleri üzerine polisin okul kamera kaydını incelediğini ancak sanığın tuvalete girdiğinin tespit edilemediğini belirterek, "Kızıma bu durumu sordum, bu kez de sanığın kendisini okulun arka bahçesine götürdüğünü anlattı. Sanık şayet kızıma istismarda bulunduysa ceza alsın, şikayetçiyim" dedi.

Tanık olarak dinlenen okul müdürü de okulun arka tarafının binalara bakan açık bir alan olduğunu, burada kuytu bir yer olmadığını söyledi.

Sanık avukatı Muhammet Sadi Akbulut'un, "Sanığın vücutta aşırı kasılmalara neden olan distoni hastalığı var. Bu rahatsızlığından dolayı hareket etmeden, felce yakın vaziyette yatıyor. Bu hususun dikkate alınmasını istiyoruz" diye savunma yaptığı duruşma, Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sanığın duruşmaya gelip ifade vermeye engel herhangi bir hastalığı olup olmadığının sorulması için müzekkere yazılmasına karar verilerek, ertelendi.

