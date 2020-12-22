Zihni kurcalayan devamlı düşünceler: Obsesyon nedir?

Kişilerin aklından silemediği düşünceler olan obsesyon, toplumda pek çok kişide görülebilen bir durumdur. Bu durumun ilerlemesi ve hastalık haline gelmesi ise kişilerin hayatlarını oldukça zorlaştırabilir. “Obsesyon nedir, obsesyon tedavi yöntemleri nelerdir?” gibi sıkça sorulan soruların yanıtları ve çok daha fazlasını sizler için derledik... Obsesyon nedir? “Obsesyon nedir?”sorusunun en net cevabı, kişinin bir türlü zihninden atamadığı, sık sık aklına gelen ve ona rahatsızlık verici bir düşünce bozukluğu şeklinde yapılacak tanımdır. Günlük hayatta takıntı dediğimiz olayların rahatsızlık derecesine ulaşmasına obsesyon, bir diğer adıyla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) denmektedir. Bu hastalar düşünceleri kontrol edemezler ve süregelen hareketleri saplantı haline dönüştürürler. Obsesyonun Temel Nedenleri Nelerdir? Obsesyonun tek bir nedenden kaynaklanabileceği gibi iki farklı durumdan dolayı da ortaya çıkabilir. En temel nedenlerden birisi çevresel faktörler yani dış etkenlerdir. Birincisine oranla daha seyrek karşılaşılan bir diğer neden ise biyolojik nedenler olarak karşımıza çıkar.

En sık karşılaşılan durum çevresel faktörlerin davranışlar üzerindeki olumsuz etkisidir. Kişinin yaşamış olduğu travmalar, taciz, sevilen birinin kaybı, aşırı stres halleri ya da sosyal ilişkilerdeki sorunlar bunlardan en belirgin olanlardır. Düşünme denen eylemi gerçekleştirmeye yardımcı olan beynimizin sinir ucu etkileşimlerinin aşırı derecede olması ve diğer alanlara nispeten bazı bölgelerde daha yoğun etkileşimde olması ise biyolojik nedendir. Obsesyon Çeşitleri Nelerdir? Obsesif kompulsif bozukluk kısaca obsesyon olarak da adlandırılabilir. Onlarca insan davranışı olabileceği gibi çok fazla çeşitte de obsesyon olabilir. Başlıca görülen obsesyonlar bulaşma, sayma, kuşku, tekrar etme ve cinsel obsesyon olarak örnek verilebilir. Bu obsesyon çeşitlerini şu şekilde açıklamak mümkündür: Bulaşma obsesyonu: Kirlenme yahut diğer adıyla bulaşma obsesyonu bireylerin her an kirlenme düşüncesi ile hareket etmesidir. Kıyafetlerini sıklıkla değiştirir ve dışarı çıktıkları zaman hiçbir yere temas etmez kendilerini geri çekerler. Hatta bulaşma obsesyonun ileri seviyesinde hastalar dışarıdan geldikleri kıyafetleri kapı girişinde çıkartıp doğrudan duşa girerler.

Kuşku obsesyonu: Halk arasında sıkça vesvese olarak isimlendirilir. Kişiler evden çıkarken sürekli olarak yaptıkları eylemlerden şüphe duyarlar. Ocağı kapatmak, ütünün fişini çekmek ve kapıyı kilitlemek gibi eylemleri tekrar tekrar kontrol ederler.

Cinsel obsesyon: Bu obsesyon sahibi bireyler sürekli cinsel olarak güçsüz ve utanç verici durumda olduklarını düşünürler. İnsanlara karşı küçük düşmekten ve cinsel olarak yetersiz oldukları düşüncesi daimî olarak zihinlerini kurcalar.

Sayma obsesyonu: Kişiler gördükleri her dizini sayma eylemine girerler. Caddedeki ağaçları, yoldaki arabaları ya da binalardaki pencereleri saymak zihinlerinde kontrol edilemez bir durum halini almıştır.

Tekrar etme obsesyonu: Bu obsesyona ise yapılan eylemden emin olmayarak sürekli olarak tekrarlama hali görülür. Ocağı kapatan kişiler, ocağı 3 - 4 defa açıp kapatarak emin olmaya çalışırlar. Obsesyon Belirtileri Nelerdir? Obsesyon belirtileri genelde gözle görülebilen davranışlar olarak ortaya çıkar. Saplantı halini alan düşüncelere karşı bireyler hassaslaşmaya başlar. Örneğin; Sürekli aynı kelimeleri tekrarlama,

Kirlenmekten korkma,

Nesneleri simetrik olarak hizalamaya çalışma,

Düzenli olmayan ortamda gerginlik hissetme,

Yapılan her eylemden şüphe etme,

Sürekli olarak sıralı şeyleri sayma obsesyonun belirtileridir. Obsesyon Nasıl Ortaya Çıkar? Temelinde zihinde takıntı haline gelen insan düşüncelerini bulunduran obsesyonun ortaya çıkması uzun zaman almaktadır. Düşüncelerin devamlı olarak zihni kurcalaması ve sonrasında davranış haline gelmesi gerekir. Bu durumda bazı obsesyonların ortaya çıkması yıllar sürebilir.

Obsesyon belirtileri görülmeye başladıktan sonra bireylerin bu durumu kabul etmek istememesi olağan bir durumdur. Sosyal çevredeki insanlardan çekinmek, kabullenmemek gibi durumlar sonucunda bazı obsesyonların 10 yıl boyunca saklı kaldığı görülebilir. Fakat insan zihnini kurcalayan ve rahatsız edici seviyeye ulaşan takıntılar aile hayatını, iş dünyasını, arkadaş çevresini ve daha pek çok sosyal ilişkiyi olumsuz etkiler. Kişilerde çekingenlik ve insan içine çıkamamak gibi olumsuz etkileri gözlemlenmektedir. Bu durumda en kısa zamanda bir uzmana danışmalı ve en uygun yöntemi belirleyerek tedaviye başlanmalıdır. Obsesyon Tanısı Nasıl Konulur? Obsesyon, bir diğer anlamıyla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) insan davranışları sonucunda ortaya çıkar. Bu sebeple herhangi bir laboratuvar ya da kimyasal test ile ölçülemez. Dolayısıyla obsesyon testi diye bir ölçüm de yoktur. Somut olaylar psikologlar eşliğinde özel olarak değerlendirilir. Kişinin davranışları takıntı haline geldiyse ve hayatın olağan akışına engel oluyorsa uzmanlar tarafından uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.