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Zımpara gibi sertleşen havluları yumuşacık yapan doğal çözüm! Yumuşatıcılara para vermeye son

23.05.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimse cildini sertleşmiş havlulara silerek tahriş etmek istemiyor. Ancak havlular yıkana yıkana zaman içerisinde sertleşebiliyor. Taş gibi sertleşen havlular cildimizde çiziklere sebep olabiliyor. Sertleşen havlular nasıl yumuşatılır sorusunun tek yolunun yumuşatıcı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evde uygulayacağınız doğal yöntemle yumuşacık havlulara kavuşabilirsiniz.

Zımpara gibi sertleşen havluları yumuşacık yapan doğal çözüm! Yumuşatıcılara para vermeye son

En yumuşak havlular bile birkaç ay sonra zımpara gibi sertleşebiliyor. Havluların sertleşme nedenleri arasında yanlış yıkama ve kurutma bulunuyor. Havluları yumuşatmak için kimyasal yumuşatıcıları kullanmak istemiyorsanız bu konu hakkında doğal çözümler de bulunuyor. Aşağıda yer alan yöntemlerle sertleşmiş havluları yumuşacık yapabilirsiniz.

HAVLULARI YUMUŞATMAK İÇİN

MAKİNEYİ HAVLULARLA DOLDURUN

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Benzer renkteki havluları ve el bezlerini toplayın ve çamaşır makinesine yükleyin. Yıkayıcıyı aşırı doldurmayın çünkü havluların çamaşır makinesi tamburunda hareket etmesi için yer gerekir.

SU SICAKLIĞINI VE DÖNGÜSÜNÜ SEÇİN

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Soruna neden olan vücut kiri, deterjan ve yumuşatıcı birikmesini gidermek için ılık veya sıcak su seçeneğini seçin. Programı normal yıkamaya ayarlayın.

DAMITILMIŞ BEYAZ SİRKE EKLEYİN VE HER ZAMANKİ GİBİ YIKAYIN

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Önceden yüklenmiş otomatik deterjan ve yumuşatıcı bölmeleriniz varsa, bu yıkama için onları devre dışı bırakın. Herhangi bir deterjan veya yumuşatıcı eklemeyin. Bunun yerine, yıkayıcı tamburuna iki bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin. Sirke, havlularda kalan ve sertleşmelerine neden olan kalıntıların çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

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