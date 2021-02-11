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Zincir gıda marketlerde sigara ve elektronik eşya satışı yasaklanıyor! Bakanlık'tan yeni düzenleme

11.02.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Zincir gıda marketlerde sigara ve elektronik eşya satışı yasaklanıyor! Bakanlık'tan yeni düzenleme

AVM ve zincir marketlerle ilgili yeni düzenlemeye gidiliyor. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, gıda marketinde cep telefonu, elektronik satışı yasak olacak, zincir marketlerinde sigara satılmayacak, pazar günü 11.00’den önce kepenk açılamayacak.

Alışveriş merkezleri (AVM) ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında da bir dizi değişikliğe gidilecek.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, hazırlanan düzenlemeyle birlikte artık elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

SAAT 11.00 SINIRI

Taslağa göre, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

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