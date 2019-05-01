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Zincirleme kazada araçtan fırlayıp, viyadükten düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 07:58 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonetten fırlayan sürücü, viyadükten düşüp, yaralandı.

Zincirleme kazada araçtan fırlayıp, viyadükten düştü

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Karşıyaka viyadüğünde meydana geldi. Çiğli yönünden Karşıyaka yönüne giden Ümit Hazar yönetimindeki 34 YGM 23 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Haşim Keskin yönetimindeki 35 AL 6449 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 35 AL 6449 plakalı otomobil de Ahmet Şahin yönetimindeki 35 K 39168 kamyonete vurdu. Savrulan kamyonet ise demir bariyerlere çarptı. Bu sırada kamyonetten fırlayan sürücüsü Ahmet Şahin, viyadükten düştü.

Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AKS ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Ahmet Şahin, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Çiğli trafik kazası

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