Zincirlikuyu'da bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı

Zincirlikuyu'da bir plazan\u0131n giri\u015f b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde izolasyon malzemeleri nedeniyle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Yang\u0131n ekiplerin m\u00fcdahalesi sonucu kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\n\n\n\nKaynak: DHA PARTNER \u00dcnl\u00fc modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftas\u0131n\u0131 kutlad\u0131!Zab\u0131ta bu kez e\u011fitim i\u00e7in sahada7 ya\u015f\u0131ndaki Muhammed ak\u00fcl\u00fc arabas\u0131na kavu\u015ftu
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