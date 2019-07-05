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Zincirlikuyu'da bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına alındı.

Zincirlikuyu'da bir plazanın giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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Kaynak: DHA

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yangın Zincirlikuyu

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