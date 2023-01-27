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Ziraat Bankası çalışma saatleri nedir? Ziraat Bankası şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

29.11.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası günümüzde en sık tercih edilen ve geniş bir müşteri portföyüne sahip olan devlet bankalarından birisidir. Son dönemlerde dijital bankacılık ön plana çıkmış olsa bile bazı işlemler internet üzerinden halledilmeye uygun olmayabilir veya müşteri bazı işlemler için şubeye gitmeyi tercih edebilir. Bu gibi durumlarda bankanın çalışma saatlerini önceden öğrenmek önemlidir. Peki, Ziraat Bankası mesai saatleri nedir?

Ziraat Bankası çalışma saatleri nedir? Ziraat Bankası şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ziraat Bankası ülkemizde yer alan devlet bankalarından birisidir. Oldukça geniş bir kitleye hitap eden Ziraat Bankası çalışma saatleri müşterilerin sıklıkla sorduğu sorulardandır. Dijital bankacılık yaygınlaşsa bile hâlen pek çok farklı işlem için şubeye gitmek gereklidir. Müşteri ve müşteri adayları ve özellikle de çalışan kişiler için Ziraat Bankası çalışma saatleri ve hafta sonu çalışıp çalışmama durumu oldukça merak edilen konular arasındadır.

Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor?

Ziraat Bankası açılış saati özellikle de işini erken halletmeyi seçen müşterilerin sorduğu soruların başında gelmektedir. Bankadaki işlemlerini direkt olarak banka şubesine giderek tamamlamak isteyen müşteriler için bu oldukça önemli bir bilgidir. Ziraat Bankası mesai saatleri 09.00'dan itibaren başlar. Ziraat Bankası açılış saati bayram ve özel günlerde farklılık gösterebiliyor olsa bile bankanın genel olarak Ziraat Bankası açılış saati 09.00’dur.

Ziraat Bankası saat kaçta kapanıyor?

Ziraat Bankası öğle arası saatleri 12.30 ve 13.30 arası olacak şekilde belirlenmiştir ve Ziraat Bankası öğle saatleri arasında hizmet vermez. Ziraat bankası için şube çalışma saatleri bazı durumlarda değişiklik gösterse dahi ekseriyetle Ziraat Bankası şube çalışma saatleri 09.00 - 17.00 arasındadır. Ziraat Bankası'nın müşterileri işlemlerini bu saat aralığında şubelerden yapabilmektedir.

Ziraat Bankası mesai saatleri gün içerisinde işini bitirmek isteyen müşteriler için önemli bir bilgidir. Ziraat Bankası çalışma saatleri 17.00 da bitecek şekilde belirtmiştir. Ziraat Bankası kapanış saati özel günler ve durumlarda değişiklik gösterse bile genel olarak Ziraat Bankası kapanış saati 17.00 olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası cumartesi günleri açık mı?

Devlet bankalarımız arasında yer alan Ziraat Bankası cumartesi günleri kapalıdır. Şubeleri hafta içi her gün müşterileri için açık olan Ziraat Bankası, cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Ziraat Bankası için pek çok işlem internet bankacılığından veya mobil bankacılıktan tamamlanabilir. Yine de şubeye gidecek müşteriler için Ziraat bankası mesai saatleri şu şekildedir:

  • Hafta içi Ziraat Bankası şube çalışma saatleri: 09.00 - 17.00
  • Hafta sonu Ziraat Bankası şube çalışma saatleri: Kapalı

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