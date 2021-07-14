Ziraat Bankası'na internet üzerinden giriş yapmaya çalışan müşteriler hata ile karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz günlerde Akbank uygulamasına giriş yapmaya çalışan müşteriler de kullanıcı hatası ile karşı karşıya kalmış ancak sorun ardından çözülmüştü. Peki Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? Ziraat Bankası mobil çöktü mü, ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Ziraat Bankası müşterileri , internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yaptığında hata ile karşılaştı. İşlem Ziraat tarafından reddedildi. ve "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı geldi.

Ziraat Bankası internet bankacılığına henüz erişim sağlanamıyor. Uygulamada yaşanan aksaklığın teknik bir sorundan mı kaynaklandığı veya başka nedenden dolayı mı hata verdiği henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin Ziraat Bankası tarafından açıklama bekleniyor.

Sosyal medyada duruma ilişkin tweet yayınlayan Ziraat kullanıcıları sorunun en kısa zamanda çözülmesini talep ettiğini ve kalıcı olmadığını umduklarını ifade ettiler.





