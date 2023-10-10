HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ziraatçılardan dikkat çeken uyarı: 'Bu böceği gördüğünüz yerde öldürün'

Ziraatçılardan dikkat çeken uyarı: 'Bu böceği gördüğünüz yerde öldürün'

10.10.2023 16:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kışı kapalı alanlarda geçiren ve bölgede popülasyonu giderek artan tarım zararlısı kahverengi kokarca böceğinin, görüldüğü yerde öldürülmesini istedi. Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Asuman Sezer, "Evimize giren her böceğin imhası, öldürülmesi bizim için önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum" uyarısında bulundu.

Ziraatçılardan dikkat çeken uyarı: 'Bu böceği gördüğünüz yerde öldürün'

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgede popülasyonu giderek artan, tarım zararlısı kahverengi kokarca böceğiyle mücadele konusunda Acil Eylem Planı Toplantısı düzenledi.

Terme ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bitki ve tarım ürünlerine zarar veren istilacı bir tür olan kahverengi kokarcanın, Türkiye'de ilk defa 2017 yılında görüldüğünü, özellikle Karadeniz'de yayılım gösterdiğini vurguladı.

Kahverengi kokarcanın varlığının tehlikeli boyuta ulaştığının altını çizen Sağlam, böcekle mücadele hususunda adeta seferberlik yapılması gerektiğini belirtti.

Adsız

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA EĞER TEDBİR ALMAZSAK DAHA BÜYÜK ZARAR VERECEKLER"

Tarım zararlısı kahverengi kokarcayı, bu yıla kadar tuzaklarla takip ettiklerini anlatan Sağlam, "Çünkü her zararların belli bir eşiği var. O eşiği yakalamadan ilaçlama yapmak, faydalı böcekleri de öldürüyor. Kahverengi kokarca bu yıl temmuzun ortalarına kadar bu eşiği hiç yakalamadı. Temmuz ayından sonra havaların mevsim normallerinin üstünde gitmesinden dolayı artış gerçekleşti. Eylül ayının ilk haftalarına kadar büyük şekilde zarar vermeye başladı. Önümüzdeki yıllarda eğer tedbir almazsak daha büyük zarar verecekler." dedi.

Bu böceklerin, kışı kapalı alanlarda geçirdiğini anlatan Sağlam, "Evlerde, ambarlarda, kullanılmayan yerlerde bunların imhasının yapılması gerekir. Evlerimizin kullanılmayan kısımlarını, kullanılmayan evleri mutlak surette ilaçlamamız lazım. İlk etapta gördüğümüz yerde imha edeceğiz. Zaten yeşil kokarca eskiden beri vardı ama kahverengi kokarca ne kadar bahar dönemine az çıkarsa bölgemizde o kadar daha faydalı olacak. Mücadeleyi toplu yapmamız gerekiyor. Bütün bahçelerde mutlak surette yapılmalıdır. Eğer yapmazsak bu kaybımız, ileriki yıllarda çok fazla olacaktır." diye konuştu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Asuman Sezer de yaptığı sunumda, kahverengi kokarcanın varlığının, Samsun'da ilk defa 2019 yılında Terme ilçesinde saptandığını söyledi.

Kışı kapalı alanlarda geçiren erginlerin baharda dışarı çıktıklarında verecekleri zararın büyük olacağını ifade eden Sezer, "Evimize giren her böceğin imhası, öldürülmesi bizim için önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum." uyarısında bulundu.

Toplantıya, protokol üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürekleri ısıtan görüntü! Kontrol sırasında karşılaştılarYürekleri ısıtan görüntü! Kontrol sırasında karşılaştılar
Türkiye'ye akın ettiler! Bakanlıktan İsrail uçuşlarıyla ilgili açıklamaTürkiye'ye akın ettiler! Bakanlıktan İsrail uçuşlarıyla ilgili açıklama
Bursa açıklarında 4 metrelik köpek balığı! Yüzdürerek getirdilerBursa açıklarında 4 metrelik köpek balığı! Yüzdürerek getirdiler
Anahtar Kelimeler:
Samsun böcek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.