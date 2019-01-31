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Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde Zırhlı Birliklerde kursiyer astsubay olarak eğitim gören tanık Yılmaz Kiper, 23.00 sularında sanık eski üsteğmen İbrahim Zengin'in araması üzerine tümene geldiğini anlattı.

Talimat üzerine silah ve mühimmat alarak subay temel kurs bölüğüne gittiğini belirten Kiper, sanık eski yarbay Fatih Çubukçu'nun terör saldırısı olduğu yönünde açıklama yaptığını beyan etti.

Olay gecesi, kışlaya gelen personelin tank mürettebatı olacak şekilde sanık eski binbaşı Özkan Gürkol tarafından eşleştirildiğini, tanklarla kışla dışına çıkmaları talimatı verildiğini anlatan Kiper, bunu reddetmeleri üzerine Gürkol'un kendilerini azarladığını söyledi.

Kışla dışına çıkmak istemeyen askerlerin bölgeden ayrılmak istediğini ancak Gürkol'un bir tanka ateş ettiğini anlatan Kiper, "Gecenin karanlığından faydalanarak kaçmaya çalıştık ancak bu sırada Gürkol'un emrinden kaçan tanka ateş açması sonucu bizi de vurabileceğini düşünerek korktuk. Bir süre beklemek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra bulunduğu bölgeden ayrıldığını aktaran Kiper, ilerleyen saatlerde kanunsuz bir emri yerine getirmemek için bölük binasında beklediğini dile getirdi.

- Sözde konsey üyesi Akyüz beyanda bulunmadı

Tanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere duruşmada hazır edilen sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Bilal Akyüz, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında yargılanmasına devam edildiğini, esas hakkındaki savunmasını henüz yapmadığı için beyanda bulunmak istemediğini dile getirdi.

Söz alan sanıklar Faruk Yaman ve İsa Sancaklı'nın 15 Temmuz akşamı kendilerini Zırhlı Birlikler'e gitmeleri yönünde bir telkinde bulunup bulunmadığını sorduğu Akyüz, soruları cevapsız bıraktı.

- Darbeyi televizyondan öğrenmiş

Olay tarihinde Zırhlı Birlikler tümeninde kursiyer teğmen olan tanık Adem Yücesoy, 15 Temmuz'da beylik silahlarının dağıtıldığını, bir gün sonra atış yapılacağının söylendiğini ifade etti.

Akşam saatlerinde alarm verilmesi üzerine kışlaya geldiğini ve verilen emirle uzun namlulu silah aldığını anlatan Yücesoy, neler olduğunu sorduğunda Genelkurmay'a terör saldırısı olduğunun söylendiğini belirtti.

Bir süre sonra devre arkadaşları ile bölük astsubayının yanına gittiklerinde televizyondan darbe girişimini öğrendiğini ve bölük astsubayınca içtima yapıldığını beyan eden Yücesoy, komutanlarının bilgisi dahilinde kanunsuz bir olaya karışmamak için sabah saatlerine kadar beklediğini söyledi.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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