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  4. Zonguldak Belediyesi’nde devir teslim töreninde arbede! Ortalık bir anda karıştı

Zonguldak Belediyesi’nde devir teslim töreninde arbede! Ortalık bir anda karıştı

04.04.2024 16:16
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Zonguldak Belediyesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde ortalık karıştı. Belediye başkanı seçilen Tahsin Erdem’in koltuğu devraldıktan sonra uğurladığı eski Başkan Ömer Selim Alan’a sözlü müdahalede bulunuldu. Kısa süreli arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlardan sonra açıklama yapan Erdem, “Bu şekilde muamele bizim örgütümüzün muamelesi değildir. Bizim dışımızda gelişmiştir. Kendisinden özür diledim, burada da sizlerin huzurunda özür diliyorum” dedi.

Zonguldak Belediyesi’nde devir teslim töreninde arbede! Ortalık bir anda karıştı

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP’den aday olan Tahsin Erdem yüzde 54, Cumhur İttifakı’nın adayı Ömer Selim Alan yüzde 37 oy aldı. 2024-2029 tarihleri arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yapacak olan Erdem, bugün Zonguldak Adliyesi’ne giderek mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar’dan aldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı mazbata töreni sonrası Erdem ve beraberindekiler Zonguldak Belediyesi’ne hareket etti.

Coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Tahsin Erdem’e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, CHP İl Başkanı Devrim Dural, Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu ve partililer de eşlik etti. Ömer Selim Alan tarafından makamda karşılanan Erdem’e belediyenin mührü verildi.

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Devir teslim töreninde konuşan Alan, “31 Mart’ta tüm ülkemizde olduğu gibi Zonguldak’ta da vatandaşımız sandığa gitti, iradeyi ortaya koydu. Tahsin Erdem başkanımız seçimi kazanarak yeni belediye başkanımız oldu. Bizler de görevimizi Muharrem Akdemir’den devralmıştık. Bugün de görevi Tahsin Erdem başkanımıza devrediyoruz. Belediyemizin mührünü, belediye başkanlığı makamını devrediyoruz. Kendisine bu yolda üstün başarılar diliyoruz. İşi zor yükü ağır, Zonguldak’ın çok hizmete ihtiyacı var. Ama ekibiyle beraber açıkladığı projelerini yapacağına ve insanımıza hak ettiği hizmetleri vereceğine bütün kalbimizle inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Selim Alan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Erdem, “Şu asla unutulmasın. Bugüne kadar edinmiş olduğu deneyimlerden dolayı kendisinden mutlaka istifade edeceğiz. Her daim amaç Zonguldak’a hizmettir. Bugün biz yarın başkası olacaktır. Kendisine bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Devir teslim töreni sonrasında Tahsin Erdem, Ömer Selim Alan’ı makamdan uğurlamak istedi. Alan’ın makamdan ayrılması sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sözlü müdahalede bulunuldu. Kısa süreli arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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Alan’ın belediye binasından ayrılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Tahsin Erdem, “Az önce önceki dönem belediye başkanımızı uğurlarken yapılan hareketi kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bizim halkçı belediyecilik anlayışımızla böyle bir seviyesizlik asla olmaz. Amacını aşan hareketler olmuştur. Kendisinden özür diledim, burada da sizlerin huzurunda özür diliyorum. Hiç şık olmamıştır. Bizim tasvip edeceğimiz bir şey değildir. Her belediye başkanı, önceki belediye başkanları bizim için çok kıymetli, çok değerlidir. Bu şekilde muamele bizim örgütümüzün muamelesi değildir. Bizim dışımızda gelişmiştir. Hiçbir sosyal demokrat, hiçbir halkçı böyle bir şeyi asla yapmaz” dedi.

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Tahsin Erdem, CHP rozetini çıkartıp Türk Bayrağı rozetini taktı. Zonguldakspor atkısı ve madenci bareti takan Erdem, makam koltuğuna oturarak görevine başladı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı zonguldak belediyesi
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