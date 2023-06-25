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Zonguldak Limanı'nda 'mayın' alarmı sonrası bu kez SAT komandoları da devrede! Rusya'dan gelen geminin yakınlarında görülmüştü

25.06.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan gelip Zonguldak Limanı'na demirleyen 'Azor Forward' gemisinde mayın olabileceği yönünde ihbarda bulunulmuştu. Demir cevheri taşıyan gemide mayın alarmı sonrası dün hava kararana dek çalışmalar sürdürüldü. Mayın olduğu değerlendirilen cisim için arama ve tespit çalışmaları bugün yeniden başladı. Bugünkü çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da katıldı, ayrıca bölgeye SAT komandoları geldi.

Zonguldak Limanı'nda 'mayın' alarmı sonrası bu kez SAT komandoları da devrede! Rusya'dan gelen geminin yakınlarında görülmüştü

Zonguldak Limanı'na yanaşan Rusya’dan demir cevheri getiren geminin yakınlarında mayın olduğu ihbarıyla dün harekete geçen Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yapılan arama ve tespit çalışmaları bugün de sürüyor. Su Altı Taarruz Komutanlığı'ndan (SAT) bir ekip de bölgeye geldi.

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VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Bir vatandaşın dün Rusya’dan Zonguldak Limanı’na demir cevheri taşıyan 'Azor Forward' isimli geminin yakınlarında mayına benzer bir cisim gördüğünü ihbar etmesiyle, ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, liman içinde güvenliği sağladı. Liman gemi girişlerine kapatılırken yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu.

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PERSONEL VE İSTASYON TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri liman çevresinde, sahil güvenlik ekipleri ise liman içinde güvenlik önlemi aldı. Gemiye yakın alanda bulunan personel ile itfaiye müdürlüğüne ait istasyon tedbir amaçlı tahliye edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının çalışmaları dün hava kararana kadar sürdü.

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SAT KOMANDOLARI DA GELDİ

Sahil güvenlik ekipleri liman ve geminin güvenliğini sağlarken tespit edilemeyen ancak mayın olduğu değerlendirilen cisim için arama ve tespit etme çalışmaları öğlen saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla tekrar başladı. Bölgeye SAT komandolarından bir ekip de geldi.

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(DHA)

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