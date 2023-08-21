Zonguldak'ta feci kaza! AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu hayatını kaybetti

Zonguldak Devrek'te Ş.G'nin (50) kullandığı otomobille Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki motosiklet, Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpıştı.

ARSLAN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

AK PARTİ BARTIN İL BAŞKANI'NIN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazada yaşamını yitiren Arslan'ın, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elim bir kaza sonucu Rahmeti Rahman'a kavuşan AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın kıymetli oğlu Muhammet Arslan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, Yaşar Arslan başkanımız başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MOTOSİKLETİ YENİ ALMIŞ

Öte yandan Arslan'ın kaza yaptığı motosikleti bu sabah İstanbul'dan sıfır olarak satın aldığı öğrenildi. Arslan'ın, memleketi Bartın'a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından motosikleti paylaşarak 'hayırlı olsun' yazdığı görüldü.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Arslan'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Muhammet kardeşimize Allah'tan rahmet, Sayın Başkanımıza, Arslan ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun inşallah."

Kaynak: AA-İHA-DHA

