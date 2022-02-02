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Zonguldak'ta feci olay! Eşini çekiçle öldürüp, oğluna telefonla haber verdi: Gel anneni öldürdüm

02.02.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta meydana gelen acı olayda eve sürekli alkollü gelmesi nedeniyle sık sık eşiyle tartışma yaşayan Şahizer Çelebi, eşinin kullandığı araç lastiklerinin havasını indirdi. Bu olay üzerine sinirlenen Ahmet Ayçelebi çıkan tartışma sonucu eşinin kafasına çekiçle vurup öldürdü. Dehşet veren olay sonrası Ahmet Çelebi telefonla oğlunu arayıp ''Gel anneni öldürdüm'' dedi.

Zonguldak'ta feci olay! Eşini çekiçle öldürüp, oğluna telefonla haber verdi: Gel anneni öldürdüm

Olay, sabaha karşı Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi’ye kızıp, onun aracının lastiklerinin havasını indirdi, anahtarını aldı. Bunun üzerine Ayçelebi çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Ayçelebi, eline geçirdiği çekiçle, eşinin başına vurdu, ardından da oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm" dedi.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Eve gelen oğlu, annesini kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahizer Ayçelebi'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi ise polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak
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