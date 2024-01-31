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  4. Zonguldak'ta iğrenç olay! Kadın kuaföründen çırağına cinsel istismar

Zonguldak'ta iğrenç olay! Kadın kuaföründen çırağına cinsel istismar

31.01.2024 21:45 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta kadın kuaförü H. E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. 45 yaşındaki H. E., ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Zonguldak'ta iğrenç olay! Kadın kuaföründen çırağına cinsel istismar

Kadın kuaföründe çırak olarak çalışan kız çocuğu, işletmenin sahibi H.E.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve kendisini zorlayan mesajlar attığını ailesine anlattı. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu. Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinde ‘ustası’ H. E.’nin kendisine dokunduğunu ve öptüğünü, iş yerinde sıkıştırarak cinsel taleplerde bulunduğunu anlattı.

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Savcı talimatıyla gözaltına alınan H. E., ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürerek suçlamayı reddetti. Kuaför H. E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ara eleman ihtiyacını gidermek için faaliyet gösteren Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin, yaşanan bu olay nedeniyle H. E.’nin yanında beceri eğitimi alan diğer 2 çıraklık öğrencisinin de iş yeriyle olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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cinsel istismar Kuaför Zonguldak
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