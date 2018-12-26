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Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 01:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Saltukova Beldesi girişinde bulunan köprüde meydana geldi. Saltukova Beldesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmeye giden Murat Ç. yönetimindeki itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Murat Ç. ile araçta bulunan itfaiye erleri Aydoğan S. ve Alper M. yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarılan itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)


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Zonguldak trafik kazası

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