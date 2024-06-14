Samsun'da fabrikada yangın! Duvar itfaiye ekiplerinin üstüne çöktü: Çok sayıda yaralı var

Yangın, sabah Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi’nde bulunan bir elyaf fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yan tarafta bulunan bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

DUVAR EKİPLERİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ!

Kontrol altına alınan fabrika yangınının soğutma çalışmaları sırasında, 9 itfaiye personelinin üzerine duvar çöktü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 9 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA







