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  4. Zonguldak'ta kaçak ocak operasyonu! Vagonda gizlenirken yakalandı

Zonguldak'ta kaçak ocak operasyonu! Vagonda gizlenirken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 21:05 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polisin düzenlediği baskında 2 kaçak kömür ocağında çalışan 4 işçi hakkında tutanak tutuldu. Bu arada işçilerden G.K.'nin ocak içinde vagonda gizlenirken yakalandığı öğrenildi.

Zonguldak'ta kaçak ocak operasyonu! Vagonda gizlenirken yakalandı

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde sorumluluk alanları içindeki ormanlık alanda kaçak kömür ocağı denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında iki kaçak kömür ocağı tespit edildi.

4 KİŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Düzenlenen baskında, ocaklarda çalıştıkları tespit edilen 4 kişi hakkında tutanak tutuldu. İşçilerden G.K., ocak içinde bulunan kömür taşımada kullanılan vagon içinde gizlenirken yakalandı.

Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Gerekli önlemler alındıktan sonra uzman kişiler tarafından kaçak kömür ocakları imha edildi. (DHA)

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