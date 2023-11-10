HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta korkunç olay! Ormanlık alanda yanmış ceset bulundu

Zonguldak'ta korkunç olay! Ormanlık alanda yanmış ceset bulundu

10.11.2023 18:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış halde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri olayın fail yada faillerini bulabilmek için bölgedeki ayak izlerinin kalıbını çıkardı.

Zonguldak'ta korkunç olay! Ormanlık alanda yanmış ceset bulundu

Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta yol kenarındaki ormanlık alanda birinin hareketsiz halde yerde yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan cesedin 50'li yaşlardaki erkeğe ait olduğu belirlendi. Bu kişinin vücudunda ciddi yanıklar bulunduğu tespit edildi.

AA-20231110-32790519-32790518-ZONGULDAKTA_ORMANLIK_ALANDA_YANMIS_ERKEK_CESEDI_BULUNDU

BÖLGEDEKİ AYAK İZLERİNİN KALIBI ALINDI

Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı olay mahallinde, jandarma ekipleri de çevredeki içecek şişeleri ve ayak izleri üzerinde çalışma yaptı. Ekipler, bölgede tespit edilen ayak izlerinin kalıbını çıkardı.

AA-20231110-32790519-32790517-ZONGULDAKTA_ORMANLIK_ALANDA_YANMIS_ERKEK_CESEDI_BULUNDU

Cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bu kişinin ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek. (AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ay ve yıldızın duygulandıran buluşmasıAy ve yıldızın duygulandıran buluşması
Plakaları sökülmüş araçla kaçmaya çalıştı! Kompanio Bello karteline düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktıPlakaları sökülmüş araçla kaçmaya çalıştı! Kompanio Bello karteline düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı
"Hangi modele benzeyecek?" sorusu yanıt bulmuş olabilir"Hangi modele benzeyecek?" sorusu yanıt bulmuş olabilir
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak ceset
En Çok Okunan Haberler
Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti'de istifa depremi!

Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel 09.05'te canlı yayın açtı! Yüksek miktarda bağış topladı

Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel 09.05'te canlı yayın açtı! Yüksek miktarda bağış topladı

Sosyal medyada bu videoya tepki! Atatürk'e büyük saygısızlık

Sosyal medyada bu videoya tepki! Atatürk'e büyük saygısızlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler! 'Sen bir darbecisin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler! 'Sen bir darbecisin'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.