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Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
08.02.2024 01:24 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarıldı. Göçü altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Olay, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

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VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: DİĞER İŞÇİMİZİN DE SAĞ OLDUĞUNU, SES ALINDIĞINI BİLİYORUZ

​Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesinde göçük meydana gelen madende incelemelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "35 kişinin olduğu vardiyada 2 kişinin olduğu bir ayakta göçük meydana gelmiştir. 21.00 sularında, 21.30 sularında 112'ye bildirildi ve bütün ekiplerimiz, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerimiz yine Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri olay yerine intikal etti. Durum şudur, az önce 2 madenci arkadaşımızdan 1’i sağ olarak çıkarıldı. Ambulans da hareket etti, müdahale edildi. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığını biliyoruz. Şu anda vardiyadaki diğer arkadaşlardan 2 işçimiz göçüğe maruz kaldı. Diğerleri çalışıyor zaten. Dışarıdan da takviye yapıldı. Bütün tahlisiye ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Şu an için diğer işçimiz de inşallah sağ salim kurtulur" dedi.

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Haberi alan madenci yakınları ise ocak bölgesine gelerek bekleyişlerine başladı. Göçükten arkadaşını çıkaran bir madenci ise bekleyen bir madenci yakınına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya’ya ulaşma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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