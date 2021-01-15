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Zonguldak’ta trafiği felç eden kaza

15.01.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta trafiği felç eden kaza

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada trafiği felç etti. Kaza nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun tek şeride düşmesiyle 67 NV 699 plakalı Tofaş marka araç ile 67 UB 606 plakalı Volkswagen araç çarpıştı. Kaza sebebi ile Ereğli istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve polislerin yardımıyla kaza yapan 67 UB 606 plakalı Tofaş model araç yoldan çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı. (İHA)

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