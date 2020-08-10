HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 1 yaralı

Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 07:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, özel bir firmaya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 1 yaralı

Göçük, saat 02.00 sıralarında İnağzı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen göçükte, işçilerden Nurettin Abacı (47) mahsur kaldı.

Diğer işçiler tarafından göçükten çıkarılan Abacı'ya, ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İlk müdahalesi yapılan Abacı, ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
Trafoda çıkan yangın korkuttu! 7 mahallede elektrik kesildiTrafoda çıkan yangın korkuttu! 7 mahallede elektrik kesildi
Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak? Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak?

En Çok Okunan Haberler

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

İlginizi Çekebilir

Konya'da korkutan doğalgaz patlaması

Konya'da korkutan doğalgaz patlaması

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlamaya mı gidilecek? Kritik gün yarın

İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlamaya mı gidilecek? Kritik gün yarın

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Diğer Haberler
Korkutan yangında kundaklama iddiası! 6 bin balya saman alev alev yandı

Korkutan yangında kundaklama iddiası! 6 bin balya saman alev alev yandı

Trafoda çıkan yangın korkuttu! 7 mahallede elektrik kesildi

Trafoda çıkan yangın korkuttu! 7 mahallede elektrik kesildi

UNESCO’nun mirası Hevsel Bahçeleri'nde yangın

UNESCO’nun mirasında yangın

Balıkesir'de doktorun kullandığı araç 'U' dönüşü yaparken denize uçtu

Doktorun kullandığı araç 'U' dönüşü yaparken denize uçtu

Manisa'da sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı

Manisa'yı sağanak yağış vurdu! Dereler taştı, yollar kapandı

Ocakta unuttuğu yemek evini yaktı

Ocakta unuttuğu yemek evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.