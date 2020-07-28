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Zonguldak Valiliği duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 21:33 | Son Güncelleme

Zonguldak Valiliği, Kurban Bayramı’nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarının yasaklandığını açıkladı. Kentte bugün de koronavirüsten bir kişinin vefat etmesiyle, ölüm sayısı ise 71'e yükseldi.

Zonguldak Valiliği duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Kentte Kurban Bayramı öncesi özellikle son bir haftada vaka sayısı artışa geçti. Vaka sayısı bin 29'u bulurken, koronavirüsten ölen kişi sayısı ise 71'e yükseldi. Son olarak Giresun'a düğüne giden bir aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Aile bireyleri evde ve hastanede tedaviye alındı. Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı’yla ilgili alınan kararları açıkladı. Açıklamada, koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı.

‘AİLENİ SEVİYORSAN UZAKTAN BAYRAMLAŞACAKSIN’

Kent merkezinde ise bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşların maskeleri çene altında tuttuğu görüldü. Halise Çakır, insanların daha bilinçli olmasını isteyerek, "Önce maske, sonra sosyal mesafe. Dışarıda sosyal mesafe diye bir şey yok. Bayramda kimse bir yere gitmesin. Telefonlar var. Bir şekilde telefonla görüşüyoruz. Aileni seviyorsan uzaktan bayramlaşacaksın, yakınlaşmayacaksın" dedi.

Mert Mete Tekin ise koronavirüse karşı yetkililerin aldığı önlemleri yeterli gördüğünü ifade ederek, "İlk zamanlarda kentte bayağı bir vaka sayısı oldu ama şu an azaldığını düşünüyorum. Şu an daha iyi gidiyor. Bence Zonguldak diğer illere göre kurallara uyma konusunda daha duyarlı. İnsanlarımız maskeleri takıyor. Ülkemiz inşallah koronavirüsü atlatacak" diye konuştu. (DHA)

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