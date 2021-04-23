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Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı

23.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bazı iş kollarına verilen fırsatların amaçları dışında kullanıldığını ifade ederek, "Bazı iş kollarından sokağa çıkma yasağı için fırsatlar verilmiş. Bu fırsatların sadece o amaçlar için kullanılması gerek. Sadece bunu evi ile işi arasında kullanması gerek. Bunun dışında herhangi bir yerde kullanıldığı zaman ceza kesmekte daha kararlı olacağız" dedi.

Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan ziyaret sonrasında koronavirüs nedeniyle artan vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, koronavirüs vakalarının 500’leri geçtiğini söyleyerek, bazı vatandaşların çalışmak için verilen izin belgelerinin amaçları dışında kullanıldığının ve bundan sonra kullanıldığı zaman ceza yazılacağını açıkladı.

"GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKALARI 500'LERİ GEÇTİ"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, günlük vakaların 500'leri geçtiğini söyleyerek, "2 yıldır pandemi nedeniyle 23 Nisan coşku ile kutlanamadı. Buradan gerçekten ızdırap duyuyoruz. İnşallah bu pandemiyi hep beraber el ele vererek yenerek gerek dini bayramları diğer bayramları ve özel günler coşku ile kutlarız. Buna ihtiyacımız var. Toplum olarak da millet olarak ta sıkıldık. Başka bir yolu yok. Tedbirleri almak zorundayız. Hep beraber sokağa çıkma yasağı aile ziyaretleri birada bulunmak bu hususlara da dikkatli olmak zorundayız. Hep pandemiyi göz önünde tutmak zorundayız. Şuanda ilimizde de yükselme eğilimi hala devam ediyor. Vakalar 500’ler geçti. İnşallah buralardan geriye döner ümit ediyoruz. Geçen hafta ki sokağa çıkma yasağının ardından geriye dönüş ümidini beklentisini bekliyoruz. Bunu hep beraber desteklersek uyarsak ulaşabiliriz" dedi.

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"BAZI İŞ KOLLARINA VERİLEN FIRSATLAR AMAÇLARI DIŞINDA KULLANILIYOR"

Bazı iş kollarına sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında verilen izin belgelerinin amaçları dışında kullanıldığını ifade ederek, "Günlük hayatın üretimin devam etmesi yönünde muhafiyetler var. Bazı iş kollarından sokağa çıkma yasağı için fırsatlar verilmiş. Bu fırsatların sadece o amaçlar için kullanılması gerek. Sadece bunu evi ile işi arasında kullanması gerek. Bunun dışında herhangi bir yerde kullanıldığı zaman ceza kesmekte daha kararlı olacağız. Bunu özellikle vatandaşlara sizin aracılığıyla ulaştırmak istiyoruz. Herkes o muafiyeti kendi alanında kullansın. Bu tür şeylerin kullanılması devam ederse pandemiyle mücadele de süreç daha fazla uzayacak. Bunu el ele vererek yenmemiz gerek" diye konuştu.

(İHA)

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