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Zonguldak'ta 4 ilin katılımıyla UMKE tatbikatı gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:05 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı - İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner: - "İnsan hayatında dakikaların önemi var, olay yerine çok hızlı ulaşmak, yaralıyı bir an önce çıkarıp sağlık kuruluşuna ulaştırmak en büyük hedeftir"

Zonguldak'ta, 4 ilin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bölge eğitim ve tatbikat kampına Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki UMKE, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ekipleri katıldı.

Devrek ilçesi Egemenlik Parkı'nda, UMKE personellerinden oluşan 80 personele temel kampçılık, afet psikolojisi, triaj, ezilme sendromu, fizik kondisyon, el becerileri ve koordinasyon gibi teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Devrek Kaymakamlığı ve Devrek Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve yarın sona erecek kampta, ekiplerin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

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- Tatbikat gerçeği aratmadı

Senaryo gereği ilçede meydana gelen depremin ardından vatandaşlar, AFAD İl Müdürlüğü'nü arayarak ihbarlarda bulundu ve yardım istedi.

Bunun üzerine ekipler, olay yerinde incelemelerde bulunarak, ağır, orta ve az hasarlı binalarla enkaz altında kalan vatandaşların yerlerini tespit etti. Alınan noktaların ardından telsizle merkez arasında görüşme yapılarak, sağlık ekipleri olay yerlerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler gerekli çalışmaları yapmalarının ardından yaralı 6 vatandaş, UMKE ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara taşındı.

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- "İnsan hayatında dakikaların önemi var"

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ilden 80 personelin katımıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatların kendilerini her zaman uyanık tutan ve bilgilerini güncellemeyi, hataları görüp düzeltmeyi sağlayan olaylar olduğunu dikkati çeken Güner, şunları kaydetti:

"Göçük altında kalan 6 yaralıyı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Bu senaryonun sonunda arkadaşlarımız tekrar bir değerlendirme yapacaklar. Nerede hata yaptıklarını ve nerede daha iyi şeyler yapabildiklerini görecekler. İnsan hayatında dakikaların önemi var, olay yerine çok hızlı ulaşmak, yaralıyı bir an önce çıkarıp sağlık kuruluşuna ulaştırmak en büyük hedeftir. O nedenle tatbikatların en büyük amacı budur."

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