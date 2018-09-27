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Zonguldak'ta askeri denizaltı ve karakol gemisi ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:53 | Son Güncelleme

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nün 480'inci yıl dönümünde denizaltı ve gemi, vatandaşlardan ilgi gördü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Yıldıray Denizaltısı ve TCG Ereğli Karakol Gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nün 480'inci yıl dönümü nedeniyle ziyarete açıldı.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Limanı'na demirli denizaltı ve gemiyi görmek isteyen vatandaşlara askerler eşlik etti. Çok sayıda öğrenci de denizaltı ve karakol gemisini görebilmek için komutanlığa geldi.

Denizaltı ve karakol gemisinde Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına öğle yemeği verildi.

- Tören düzenlendi

Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıl dönümü nedeniyle Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nca Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Levent Tuna, sinevizyon eşliğinde Preveze Deniz Savaşı'nın önemini anlattı.

Törene, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan İnan, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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