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Zonguldak'ta barakada tüp patladı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta barakada tüp patladı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede sahil kenarında barakada bulunan tüpte, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Olayda, barakada bulunan Fatih Aksu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve ilk tedavisinin ardından yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Patlama nedeniyle barakada hasar oluştu.

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Kilimli tüp patlaması Zonguldak

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