HABER

Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 01:34 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Saat 21.30 sıralarında Alaplı Çayboyu mevkiinde bulunan fındık kırma fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İddiaya göre, tadilat sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Saat 21.30 sıralarında Alaplı Çayboyu mevkiinde bulunan fındık kırma fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İddiaya göre, tadilat sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. 5 itfaiye aracıyla fabrikaya gelen Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine Ereğli başta olmak üzere Düzce’nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinden de takviye ekipler yardıma geldi. Geceyi aydınlatan alevler yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınırken soğutma çalışmasına geçildi.
Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Kaymakam Emirhan Arıkan, yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını söyledi.
Yangının ihbar edilmesinin ardından fabrikaya geldiklerini ifade eden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, binanın içindeki fındık kabuklarının alev alması ile yangının büyüdüğünü, diğer itfaiye ekiplerinin de gelmesi ile yangını kontrol altına aldıklarını belirtti.
Yangının çıkış kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın (2)Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın (2)Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın (2)Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın (2)

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 9 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 9 yaralı
Konya’da otomobil otomobile arkadan çarptı: 8 ölüKonya’da otomobil otomobile arkadan çarptı: 8 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.