Zonguldak'ta gece yağmur etkili oldu

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur ve yoldaki su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Milli Egemenlik Caddesi'nde trafik bir süre tek şeritten verildi. Arızalanan bazı araçlar, yollarda kaldı.

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