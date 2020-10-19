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Zonguldak’ta izinsiz kazı operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 09:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak’ta izinsiz kazı operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak’ta izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte kazıda kullandıkları tespite dilen çok sayıda ekipman ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; E.A. (46) ve M.K. (27) isimli şüphelilerin Karaman beldesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alındı. Düzenlenen operasyon sonucunda E.A. (46) ve M.K. (27) isimli şüpheliler; izinsiz kazı yaptıkları esnada (1) adet dijital dedektör, (1) adet keser, (1) adet orak, (1) adet murç, (2) adet demir çubuk, (1) adet demir zımpara, (1) adet el küreği, (1) adet sırt çantası ile suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken zanlıların sorguları sürüyor.

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