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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:59 | Son Güncelleme

Ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı, yaralanan 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı, mahsur kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan bir işçi, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahsur kalan diğer maden işçisinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarına çevredeki diğer maden ocaklarındaki işçilerin yanı sıra Türkiye Taş Kömürü Kurumuna ait tahlisiye ekibi de katıldı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
maden Ocak

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