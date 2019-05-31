Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı, mahsur kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan bir işçi, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahsur kalan diğer maden işçisinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarına çevredeki diğer maden ocaklarındaki işçilerin yanı sıra Türkiye Taş Kömürü Kurumuna ait tahlisiye ekibi de katıldı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

