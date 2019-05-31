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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:29 | Son Güncelleme

Ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından aranan işçinin, cenazesine ulaşıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından aranan işçinin, cenazesine ulaşıldı.

Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan bir işçi, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, göçükte mahsur kalan diğer maden işçisi Erol Maraz'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait tahlisiye ekibinin yanı sıra çevre maden ocaklarında çalışan işçilerin yardımıyla aranan Maraz'ın, cenazesine ulaşıldı.

Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan cenaze, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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