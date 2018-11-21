Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, inşaat ve maden başta olmak üzere birçok sektörde ölümlü iş kazalarını önlemenin en önemli yollarından birinin sendikal örgütlülük olduğunu söyleyerek, "Örgütlü iş yerlerinde, toplu sözleşme düzeni olan iş yerlerinde iş kazalarında ölüm oranı yüzde 1'in altındadır." dedi.

Arslan, Öz Taşıma-İş Sendikasının 6'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sendika genel merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Zonguldak'taki ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamaya değindi. Arslan, iş kazalarının Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda en iyi mevzuata sahip ülkelerden biri olmasına rağmen bir türlü kazaların önüne geçilemediğini belirten Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sahip olduğumuz mevzuata rağmen ölümlerin önüne geçemiyorsak ortada ciddi bir sorun var demektir. Bu sorunun pek çok yönünün olduğu var ama bir zihniyet sorunuyla karşı karşıya olduğumuz kesin. İnşaat ve maden başta olmak üzere birçok sektörde ölümlü iş kazaların önlemenin en önemli yollarından birisi sendikal örgütlülüktür. Örgütlü iş yerlerinde, toplu sözleşme düzeni olan iş yerlerinde iş kazalarında ölüm oranı yüzde 1'in altındadır. Buna karşın ölümlü iş kazalarının yaşandığı iş yerlerinin yüzde 99'u maalesef sendikal örgütlülüğün olmadığı yerler."