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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesi, yaklaşık 10,5 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle oluşan patlama sonucu madende mahsur kalan ve hayatını kaybettiği belirlenen 3 işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin de katıldığı yaklaşık 10,5 saat süren çalışmanın sonunda maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

İşçilerin cenazeleri, tahlisiye ekibi tarafından dışarı çıkartılarak bölgede bekleyen ambulanslara alındı. Cenazeler incelenmek üzere, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada işçilerin yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Maden ocağında yaşamını yitiren işçilerden Uğur Göktaş'ın babası Osman Göktaş'ın da 21 Haziran 2009'da İnağzı Mahallesi Askeri Tepe mevkisinde özel firmaya ait alanda ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenerek hayatını kaybetmişti.

Bu arada, patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hastanede tedavileri devam ediyor.

Vali Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, maden işçileri ve yakınları da kurtarma çalışmalarını takip etti.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

- Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesine ulaşıldı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
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Anahtar Kelimeler:
maden patlama Zonguldak

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