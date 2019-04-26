Zonguldak'ta, sahte üniversite diplomasıyla yaklaşık 21 yıl öğretmenlik yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Y. ve avukatı ile Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı.

İsmail Y, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben diplomamın sahte olduğunu 24 Nisan 2017'de öğrendim. Bana verilen diplomanın sahte olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığının açtığı birçok sınava girdim ve burada benim diplomam görülerek işlem yapıldı. Bu şekilde 21 yıl öğretmenlik yaptım. Diplomamın sahte olduğu söylenince ben bunu şahitlerle birlikte notere tasdikli diplomamı götürüp öğrenci işlerine teslim ettim. Daha sonra iade edileceği söylendi ancak aradan geçen 60 günde iade edilmeyince ben de mahkemeye başvurdum." dedi.

Diplomasının aslı için üniversiteye başvurduğunu anlatan İsmail Y, "Bana, arşivi su bastığı için hiçbir araştırma yapılamayacağı söylendi. Ayrıca gösterdiğim tanıklarım da dinlenilmedi. Bu konunun mahkemenizce araştırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.