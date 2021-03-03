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  4. Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

03.03.2021 23:40 | Son Güncelleme:
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, satan, “torbacı” diye tabir edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda, Narkotimlerce takibe alınan T.D.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, satan, “torbacı” diye tabir edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda, Narkotimlerce takibe alınan T.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında yapılan aramada; 59 ayrı paket halinde yaklaşık 40 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

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