Zonguldak'taki cinayet davasında karar

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, eski eşi ile kızını öldürdüğü, oğlunu yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, eski eşi Gülay Gökdemir ile kızı Betül K'yı öldürdüğü, oğlu Barbaros K'yı yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Güngör K. ve taraf avukatları katıldı.
Sanık, son savunmasında pişman olduğunu söyledi.
Tutuklu sanık Güngör K'yı, eski eşini öldürmek suçundan müebbet, kızını öldürmek suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran mahkemeye heyeti, sanığın, oğlunu öldürme kastıyla yaraladığına kanaat getirerek 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
- Olay
Gökçebey'in Yeni Mahalle TOKİ evlerinde 1 Aralık 2017'de, Güngör K. ve eski eşi Gülay Gökdemir arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Güngör K. tabancayla eski eşi Gökdemir, kızı Betül ile oğlu Barbaros K'yı yaralamıştı.
Gülay Gökdemir ile Betül K. yaşamını yitirmiş, Barbaros K. ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alınmıştı.
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