HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'taki Mithatpaşa tünellerinde ışık göründü

Zonguldak'taki Mithatpaşa tünellerinde ışık göründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Zonguldak'taki Mithatpaşa tünellerinde ışık göründü

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.

Tünellerin hayata geçmesiyle Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yolu 5,7 kilometreye, yolculuk süresini de 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek tüneller için Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da katılımıyla "Mithatpaşa Tüneli Işık Gördü Töreni" düzenlendi.

Vali Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, tünellerin kentin makus talihinin kırılmasında mihenk taşlarından biri olacağını söyledi.

Tüneller için çok mutlu olduklarını belirten Tutulmaz, "'Işık göründü' demek, artık bu işin yüzde 80'lik bölümünün bittiği anlamına gelir. Kalan yüzde 20'lik bölümü de inşallah en kısa sürede tamamlanacaktır." dedi.

Tutulmaz, vatandaşın kafasında "Acaba bu iş olmuyor mu?' gibi bir düşünce oluştuğunu ancak birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalındığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugünkü törenle inşallah bu işin bitme aşamasına geldiğini vatandaşlarımıza göstermiş olacağız. Filyos Limanı, birinci aşaması bitmek üzere. Bundan sonra üst yapısı ve arkasından endüstri ve serbest bölgelerin de faaliyete geçmesiyle ilimizin Filyos ile bağı kurulduğunda bu bölgeden önemli bir oranda faydalanılacaktır. İşsizliğin giderilmesinde, ilin yeniden canlanmasında, ekonomik aktivitelerin artmasında bu yollar önemlidir. Bu yollar kolay yapılmıyor. Bütün yol neredeyse tünel kazma şeklinde. Neredeyse açıktan giden bölüm yok, açıktan giden bölümlerde de viyadükler yapılarak geçiliyor."

Karadeniz'de iş yapmanın, özellikle kara yolu yapmanın kolay bir iş olmadığını vurgulayan Tutulmaz, bunu azim ve kararlıklıkla başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bakanların, milletvekillerin ve halkın isteğiyle bunun başarıldığını kaydetti.

"PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da Mithatpaşa tünellerinin kentin ulaşım ağı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu proje herkesin heyecanla, gayretle beklediği bir projedir. Özellikle son dönemlerde dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere bağlı olarak ekonomik sıkıntılar olsa bile yine de bu projeler şehrimizde durmadı, devam etti. Hızlı bir şekilde de devam etmesi için çalışıyoruz. Ekonomik sıkıntılar ne olursa olsun ülkemizin ulaşım ağının özellikle şehrimizin merkezindeki bu projenin hayata geçirilmesi konusunda önemli çabalar sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte hızlı şekilde bunları tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açacağız."

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise tünellerin kronikleşmiş, yıllardır çözümü aranan şehir içi trafiğine yardımı olacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından iş makineleri tarafından yapılan çalışma sonrası tünelde ışık görünmesiyle bir işçinin elindeki Türk bayrağı, Vali Tutulmaz'a teslim edildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri olduBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu
Bostancı'daki cinsel saldırı ve darp olayında yeni gelişmeBostancı'daki cinsel saldırı ve darp olayında yeni gelişme
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Fenerbahçe'de transfer iptal
Fenerbahçe'de transfer iptal
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
İlginizi Çekebilir
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da şüpheli bebek ölümü! Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı
3 aylık bebeğin şüpheli ölümü! Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı
Bostancı'daki cinsel saldırı ve darp olayında yeni gelişme: Koruma isteyecek
Bostancı'daki cinsel saldırı ve darp olayında yeni gelişme
Sivas'tan botla yolculuğa çıkan baba-oğul, Samsun'a ulaştı
Sivas'tan botla yolculuğa çıkan baba-oğul, Samsun'a ulaştı
İzmir'de uyuşturucu taciri ağaç kovuğunda yakalandı
Uyuşturucu taciri ağaç kovuğunda yakalandı
Siirt’te bahçesine uyuşturucu eken zanlı yakalandı
Siirt’te bahçesine uyuşturucu eken zanlı yakalandı
Koronavirüs denetimine takıldı! Fazla yolcu pahalıya patladı
Fazla yolcu pahalıya patladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.