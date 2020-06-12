Zoom, Çin'in talebiyle bazı aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı

Zoom, 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenleyen aktivistlerin hesaplarını kapattığını ya da askıya aldığını doğruladı. Son birkaç günde ABD merkezli iki Tiananmen tanığı Wang Dan ve Zhou Fengsuo ile Hong Kong'da her yıl anma törenlerini düzenleyen Lee Cheuk-yan, Zoom hesaplarının kapatıldığını duyurmuştu. Koronavirüs salgınının yol açtığı karantina önlemleri sırasında popülerliği artan ABD merkezli Zoom şirketi, 4 Haziran 1989'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenlerin anıldığı törenden önce ve sonra bazı aktivistlerin hesaplarını askıya aldığını duyurmuştu. Zoom'ın kararı tartışma yaratmıştı. Zoom ise suçlamalara "faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel kanunlara uymak zorunda oldukları" şeklinde yanıt vermişti. Perşembe günü konuyla ilgili şimdiye kadarki en ayrıntılı açıklamasını yapan Zoom, Çin'in dört anma töreniyle ilgili olarak başvuruda bulunduğunu açıkladı: "Çin hükümeti bu faaliyetin Çin'de yasadışı olduğunu bize haber verdi. Zoom'dan bu toplantıları ve toplantıya ev sahipliği yapan hesapları kapatmasını istedi."

Zoom ise Çin anakarasından katılımcıların yer aldığı toplantılara müdahale edildiğini, "belli katılımcıları ya da belirli bir ülkeden katılımcıları" uzaklaştıracak teknolojiye henüz sahip olmadığını açıkladı: "Bu nedenle, dört toplantıdan üçüne son verme kararı aldık ve bu üç toplantıya ev sahipliği yapan hesapları ya kapattık ya da askıya aldık." Zoom, bu kararlarının Çin'in dışındaki katılımcıları etkilemesinden duydukları memnuniyetsizliği de dile getirdi. Şirket belli ülkelerden katılımcıları bloke etme ya da uzaklaştırma imkanını sağlayacaklarını açıkladı. Zoom, hesabı kapatılan kişilerin ismini vermedi. Zhou Fengsuo'nun kurduğu 'The Humanitarian China' isimli grup, aralarında Çin'den katılımcıların da olduğu toplam 250 kişinin katıldığı etkinlikten günler sonra hesaplarının askıya alındığını bildirmişti. Eski öğrenci liderlerinden Zhou, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, "Etkinlik ilk defa 1989 demokrasi yanlısı harekete katılan bu kadar fazla üst düzey ismi bir araya getiriyordu" dedi ve ekledi: